Kilis’te çiftçiye fidan desteği

Kilis’e 23 bin zeytin fidanı dağıtılan çiftçilere 30 bin adet de Antep fıstığı fidanı dağıtımına başlandı.

Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği (ÇEKUD) tarafında Kilis’teki çiftçilere 23 bin adet zeytin fidanı dağıtıldı. Çiftçilere gelir getiren destekler sağlamayı amaçlayan dernek, Ziraat Odası iş birliğinde 30 bin adet de Antep fıstığı fidanı dağıtılıyor. Gelen talep üzerine çiftçilere gelir getiren fidanlar dağıttıklarını anlatan derneğin Bölge Başkanı İsmet Gümüş, "Vatandaşlarımız tarafından fidan bağışları oluyor. Son zamanlarda vatandaşlarımızdan gelir getirici türlerden olan zeytin fidanına yoğun bir talep var. Bizde vatandaşlarımıza zeytin fidanlara vererek, kendi arazilerine dikmelerini sağladık. Vatandaşlarımız zeytin fidanlarının, bakımını, sulamasını, ilaçlamasını yaptığı için çok güzel oluyor. 3 yıl içerisinde ekonomiye katkı sunmaya başlıyor. Bağışçılarımız da böyle güzel ekilmiş bakılmış zeytin fidanlarını gördükleri zaman bağışları artıyor. Kilis’te 23 bin adet zeytin fidanı dağıttık. Ziraat Odası ille işbirliği yaparak, 30 bin adette Antep fıstık fidanı dağıtıyoruz” dedi.

Çiftçilerden Zekeriya Güneş, 8 dönüm üzerine 450 zeytin fidanı diktiklerini belirterek verilen fidanlar nedeniyle teşekkür etti.