Kilis’te 2 mesire alanına giriş yasaklandı

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Kent ormanı ile Resul Osman Mesire alanlarına 30 Eylül tarihine kadar girişlerin yasaklandığını söyledi.

Belediye Başkanı Ramazan, Orman yangınları ile mücadele kapsamında bir dizi tedbir alındığını ifade ederek, “Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Kilis ili sınırları içerisinde ormanlık alanlara girişler, 6831 sayılı Orman Kanonun 74 maddesi ve 5442 sayılı il idare konunun 9 ve 66 maddesi uyarında 30 Temmuz-30 Eylül 2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Bu kapsamda Kent ormanları ve Resul Osman Dağı mesire alanları aynı tarihlerde kapalı olacaktır” dedi.