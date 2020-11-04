Kilis’te 153 gün sonra yağmur yağdı

Kilis’te, 153 gün sonra yağan yağmur sevince neden oldu.

Kilis’te en son yağmur 3 Haziran 2020 tarihinde yağmıştı. 153 gündür yağmurun yağmadığı Kilis’te, dün akşamdan itibaren etkili olan yağmur nedeniyle toprak suyla buluştu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Kilis ve çevresinde sağanak yağmur nedeniyle sel uyarısında bulundu. Meteoroloji Kilis İl Müdürü Mustafa Kurt, 3 Haziran tarihinden itibaren ilk kez yağmur yağdığını ifade ederek, “Yağışla yarında devam edecek. Çiftçilerimiz için güzel bir gelişme, yağmurun yağması, Kilis’te, 1964, 1993 ile 2020 yılı Ekim ayı içerisinde ilk kez yağmur yağmadı. Ekim ayını yağışsız geçirdik” dedi.

Bugün ve yarın etkili olması beklenen yağışlar şiddetini attırarak süreceği bildirildi. Dün akşamdan beri aralıklarla şiddetli yağış nedeniyle zaman zaman enerji nakil hatlarında sorun meydana gelirken, karasal yayın yapan ulusal kanallar ile radyoların bulunduğu vericilere yıldırım düşmesi sonucu yayın verilemediği bildirildi.