Kilis Adalet Orman’ına 500 zeytin fidanı dikildi

Kilis’in Polateli ilçesinde Adalet Ormanı’na 500 zeytin fidanı dikildi.

Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Kilis I Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu tarafından Kilis Adalet Ormanı’nda 500 adet zeytin fidanı, Polateli ilçesinde toprakla buluşturuldu. Törende bir konuşma yapan Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, 500 adet zeytin fidanını toprakla buluşturacaklarını ifade ederek, “İnşallah ilerleyen yıllarda büyüyüp doğaya sunacakları katkıları şahit olacağız” dedi. Etkinliğe katılan protokol üyeleri tarafından öğrencilere kitap hediye edilmesinden sonra zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.

Etkinliğe, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Sezgin, Polateli Belediye Başkanı Hakkı Çelik, Kilis Orman İşletme Müdürü İsmet Gümüş, Kilis Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Kerem Uçkan, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Hakan Akçay, İlçe Emniyet Amiri Sezer Kızıl, Kilis Denetimli Serbestlik Müdürü Hacı İmrağ, Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Eşref Başekin ile diğer yetkililer katıldı.