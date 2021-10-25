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Kılıçdaroğlu ile görüşen Uzundere mağdurları bekleyişte

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir programında Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili mağduriyetlerini dile getiren Karabağlar ilçesi Yurtoğlu Mahallesi sakinleri, Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözü tutmasını beklediklerini belirterek, “Ya evimizi yapın ya da tapularımızı verin, kendi başımızın çaresine bakalım” dedi.

Çevre 25.10.2021, 14:27
Kılıçdaroğlu ile görüşen Uzundere mağdurları bekleyişte

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir programında Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi ile ilgili mağduriyetlerini dile getiren Karabağlar ilçesi Yurtoğlu Mahallesi sakinleri, Kılıçdaroğlu’nun verdiği sözü tutmasını beklediklerini belirterek, “Ya evimizi yapın ya da tapularımızı verin, kendi başımızın çaresine bakalım” dedi.

İzmir’in Karabağlar ilçesinde 2013 yılında başlatılan Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında birinci ve ikinci etapta 817 bağımsız birim hak sahiplerine teslim edilmişti. 3. etabın ihalesi için de geçen nisan ayında kuralar çekilmişti. Projenin 4. etabına dahil olan Karabağlar ilçesi Yurtoğlu Mahallesi sakinleri ise mahallelerinin hala dönüşüme girmemesi nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti. Dün İzmir’in Karabağlar ilçesinde programa katılan Kılıçdaroğlu, ellerinde dövizlerle kendisini bekleyen mahalle sakinleri ile görüşmüş, vatandaşlar CHP liderinden mağduriyetlerinin giderilmesi için söz almıştı. Yurtoğlu Mahallesi sakinleri, “Kentsel dönüşüm için ‘bugün geldi, yarın gelecek’ derken evlerimize çivi çakamıyoruz. Ya evimizi yapın ya da tapularımızı verin ve kendi başımızın çaresine bakalım” diye konuştu.

“Tekrar randevu isteyeceğiz”

Mahalle sakinlerinden Adem Bekinkayan ise “Proje kapsamında iki etap yapıldı, sonra bir daha çivi çakılmadı. Proje, beş etaptan oluşacaktı. Komşularımız yapılan iki etaptaki evlere yerleşti ama burada bir şey yapılmadı. Evlerimiz başımıza yıkılıyor. Sahipsiz gibiyiz. Bizim tapularımız şu anda İzmir Büyükşehir Belediyesinde. ‘Ya evimizi yapın ya da tapularımızı verin ve kendi başımızın çaresine bakalım. Bize gerekenin yapılacağı söylenmişti. Vatandaşın halini soran yok. Burada rezillik yaşıyoruz. Dün Kılıçdaroğlu söz verdi, ‘tapularınızı vereceğim’ dedi. Devletle proje yapılır ya da müteahhide verilir. Büyükşehir ‘gelin tapularınızı alın’ derse gidip alırız ya da tekrar randevu isteyeceğiz. Bizim amacımız haklarımızı aramak. Amacımız siyasi değil. Biz mağduruz, mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Eve çivi çakamıyoruz”

Ahmet Oğultarhan isimli mahalle sakini de, “Biz mağduruz. Evlerimizi 5 yıl önce teslim edeceklerdi ama maalesef hiçbir şey yapmadılar. Evlerimize bir çivi çakamıyoruz. Evlerimizin hali perişan. Bir umutla bekledik. Umudumuz boşa çıktı. Evler zaten eski. Depremde de yıkılabilir. Yeni evlere her an çıkabiliriz umuduyla evlere tadilat da yapamıyoruz” derken, oğlu Bayram Oğultarhan da, “Eve bir çivi çakamıyoruz. Evin içi yıkık dökük. Mutfak tavanı başımıza yıkıldı, çocuk az kalsın ölüyordu. 2013’ten beri söz vermişlerdi. ‘Bugün gelir, yarın gelir’ diye diye bekledik. Ev nasılsa yıkılacak diye tadilat yapamıyoruz. Tam masraf yapmışken bir de ‘çıkın’ derlerse yaptığımız masraf boşa gidecek. Tapularımızı verirlerse gider bir müteahhitle anlaşırız” sözlerine yer verdi.

“Yıllar önce anlaşmıştık”

Bir diğer mahalle sakini Zübeyid Demirel ise “70’li yıllarda buradan yer aldım, hala gecekondu gibi oturuyorum. Burası benim tapulu yerim. Kentsel dönüşüm yapılacak diye evime hiçbir şey yapamadım. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” dedi. Mahallelilerden Leyla Yurdakul, “Biz kentsel dönüşüm mağdurlarındanız. Evlerimiz pislik içinde. Yıllar önce anlaştık ama bir şey yapılmadı. Bu pislikten bıktık. Tapularımızı versinler, kendi başımızın çaresine bakacağız. En azından mahalleye bir müteahhit girer ve proje yapılır” diye belirtti.

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