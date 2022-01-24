KGM: “Trakya tarafından İstanbul’a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmıştır”

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), İstanbul’a Trakya tarafından girişlerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatıldığını duyurdu.

KGM, Trakya tarafından İstanbul’a girişlerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Trakya’dan İstanbul istikametinde gelecek sürücülerin trafiğe çıkmaması konusunda uyaran KGM, yaptığı paylaşımda, “Trakya tarafından İstanbul’a girişler yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle kapatılmıştır. Araçlar uygun alanlarda bekletilecektir. Trakya tarafından İstanbul yönüne gelecek olan sürücülerin trafiğe çıkmaması gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.