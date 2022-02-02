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Keyfinden kar yiyen Aksaray Malaklısı soğuk havadan etkilenmiyor

Atikliği ve gücüyle ünlü olan çoban köpeği ırkı Aksaray Malaklısı, hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceleri gördüğü kentte keyfinden kar yiyip soğuk havalardan etkilenmiyor.

Çevre 02.02.2022, 13:15
Keyfinden kar yiyen Aksaray Malaklısı soğuk havadan etkilenmiyor

Atikliği ve gücüyle ünlü olan çoban köpeği ırkı Aksaray Malaklısı, hava sıcaklıklarının eksi 20 dereceleri gördüğü kentte keyfinden kar yiyip soğuk havalardan etkilenmiyor.

Aksaray’da yaklaşık bir haftadır belli aralıklarla etkili olan kar yağışının ardından kentte hava sıcaklığı eksi 20 derecelere kadar düştü. Aksaray’da gücü ve atikliği ile yetiştirilen çoban köpeği ırkı Malaklı köpeklerinin soğuk hava şartlarından etkilenmeden özenle bakımları yapılıyor. Yattıkları yer kuru tutularak, arpa unu ve yumurta ile yapılan mamalarıyla beslenen Aksaray Malaklısı etkilenmediği soğuk havalarda hem oynayarak hem de kar yiyerek keyfini çıkarıyor. 10 yaşındaki Bozo, 8 yaşındaki Sürmeli ve 5 buçuk yaşındaki Artist isimli Malaklı köpekleri soğuk hava şartlarında dinç kalması için yuvalarından çok karın üstünde yetiştiriliyor. İnsanların yürümekte zorluk çektiği karlı alanlarda zorlanmadan hareket eden Aksaray Malaklıları kar üzerinde asli görevlerini de ihmal etmiyor.

Kuru yerde yatan köpekler özel yapılan mamaları ile besleniyor

Aksaray Malaklı Irkları Geliştirme Derneği Başkanı Muammer Tıpırdamaz, kuru yerde yatan köpeklerin özel yapılan mamaları ile beslendiklerini belirterek, “Kışın Aksaray Malaklıların karnı bir kere tok olacak, suları önünde olacak. Farkındaysanız köpeklerimiz kar yiyordu. Bunun da nedeni bakımları ve sıhhatleri yerinde olduğundan dolayı hayvan kar yiyor. Durup durduğu yerde o hayvan rahatsız olan, zayıf olan hayvan o karı yemez, keyfinden dolayı yiyor. O dikkatimizi çekti. Kışın mezbahada hayvanların çıkan artıklarını getirirler onları verirler. Arpa unuyla yal yapıp içerisine bir tane yumurta kırıp az da bir süt katarlar ve önemli olan yuvalarıdır. Burada yuvaları mümkün olduğu kadar kapalı alan ve 6 ila 8 metre arasında zincirde bağlı olmaları lazımdır. O alanda hoplayıp zıplayacaklar ki sağlık ve sıhhatlerini fiziki olarak yerinde tutmaları lazım. Şimdi Aksaray Malaklısı ve buna benzer Türkiye’deki bulunan yerli ırklarımız, çoban köpeklerimiz soğuklardan etkilenmez. Bakımı yerinde olmazsa etkilenir. Bakımı yerinde olmazsa o hayvanlar hem üşür hem de hastalanır ve ölme ihtimali de çok büyüktür. Bakımları yerinde olduğu zaman, yuvalarında da yattıkları yer kuru olduğunda hiçbir sorun önemli değildir. Mesela geçtiğimiz akşam hava sıcaklığı eksi 18 ile 22 derece arasındaydı ki, anormal bir soğuk bizim için, burası ve buna da baktık köpeklerimizin hepsi o soğukta yuvalarından çıktı, sağlıklarının yerinde olduğunu gördük” dedi.

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