Kestel’de temiz hava seferberliği

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın hava kirliliğiyle alakalı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nezdinde yaptığı görüşmeler meyvesini verdi. Bakanlığın talimatıyla Ankara’dan gelen heyetin Kestel’de yaptığı incelemenin ardından ilçeye ‘Mobil Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu’ kurulması ve sanayi kuruluşlarında sıkı ve sürekli denetim yapılması kararı verildi.

Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır’ın geçtiğimiz günlerde Ankara’ya giderek, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar ile hava kirliliği konusunda gerçekleştirdiği görüşmeler semeresini verdi. Konuyla ilgili dosyanın Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar’a teslim edilmesiyle ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Daire Başkanı Barış Ecevit Akgün, Hava Yönetimi Daire Başkanı Nazan Özdilek ile Çevre ve Şehircilik Bursa İl Müdürü Mehmet Ersan Aytaç, Kestel’de incelemelerde bulundu. İnceleme ve tespit çalışmalarının ardından mevcut hava kalitesi ölçüm istasyonunun modernize edilmesi ve ilçeye ‘Mobil Hava Kalitesi Ölçüm’ istasyonunun kurulması kararı verildi.

Konuya ilişkin konuşan Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, ‘’Bizim ve bir çok hemşehrimizin ortak hassasiyeti olan hava kirliliği konusunu, Bursa ziyaretlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a iletmiştik. Geçtiğimiz günlerde ise Ankara’da Bakan Yardımcımız Mehmet Emin Birpınar ile görüşme sağlayıp, konunun detayını içeren dosyayı kendilerine teslim ederek önlemlerin alınmasını talep ettik. Bakan Yardımcımız Mehmet Emin Birpınar’da konuya hassasiyetle yaklaşarak, incelemelerde bulunmak üzere İlgili Daire Başkanlarını ve yetkilileri, ilçemize gönderdiler. Gelen heyet ile birlikte ilçemizde bir takım incelemeler gerçekleştirildi. İncelemenin ardından yaptığımız toplantıda taleplerimizi ilettik. Toplantı neticesinde sanayi kuruluşlarındaki denetimlerin sürekli ve en üst seviyede gerçekleşmesi, 7 yıldır ilçemizde mevcut olan hava kalitesi ölçüm istasyonumuzun ince partikül ve karbonmonoksit ölçümü yapacak şekilde modernize edilmesi ve ilçemize çok kapsamlı parametreleri olan mobil hava kalitesi ölçüm istasyonunu kazandırılması uygun görüldü. Bu konudaki çalışmalar süratle başlarken kısa süre içerisinde hayata geçecek’’ dedi.

İlçede sanayi kuruluşlarının fazla olmasıyla bu sorunun ortaya çıktığını belirten Başkan Tanır’’ Temmuz 2021 tarihine kadar, son fikse dediğimiz işlemi gerçekleştiren fabrikaların, bacalarına filtre takması gerekmekte. Bu aşamalardan sonra, inşallah hemşehrilerimiz ile daha sağlıklı, daha güzel havalarda buluşacağız. Bu konuda emeği geçen Sayın Bakanımız Murat Kurum’a, Bakan Yardımcımız Mehmet Emin Birpınar’a, Daire Başkanlarımız Nazan Özdilek, Barış Ecevit Akgün ve İl Müdürümüz Mehmet Ersan Aytaç’a teşekkürlerimi sunuyorum‘’ diye konuştu.