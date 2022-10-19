Kestanede ’dal kanseri’ üreticilerin korkulu rüyası oldu

Türkiye’deki kestane üretiminin önemli kısmının karşılandığı Aydın ve İzmir’de kestane ağaçlarındaki dal kanseri üreticilerin korkulu rüyası olmaya başladı.

Türkiye kestane üretiminin üssü olarak bilinen Aydın’da, yapılan birçok çalışmaya rağmen hala bir çare bulunamayan kestane dal kanseri üreticilerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor. Gerek kuraklık gerekse yıllardır çaresi bulunamayan kestane dal kanseri nedeniyle yeni dikimlere rağmen ağaçların kuruduğunu belirten üreticiler, devlet yetkililerinden destek bekliyor.

Sadece Türkiye’de değil dünya genelinde önlenemeyen bir sorun olan kestane dal kanseri ağaçların kurumasına neden olurken, kestane üreticileri, akademisyenlerin çalışmalarına rağmen bu soruna çare bulunamadığını, kuraklık ve hastalık nedeniyle ağaçların hızla kuruduğunu belirtti.

“Ciddi olarak takibe alınmış durumda”

Dal kanserine çözüm bulunması için ciddi çalışmalar yapıldığını ifade eden Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur ise, “Kestane dal kanseri hastalığı kestane için en büyük problemlerden bir tanesi. Bizden önceki üretim bölgelerinde özellikle Bursa’da bu sıkıntılar yaşandı. Biz bununla ilgili bakanlığımız ve ilgili kurumlarla görüşmelerini yapıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü bununla alakalı ciddi bir çalışma başlattı. Orman Genel Müdürümüzle de temas halindeyiz. Üniversitemizin de 2 tane çalışması var ama onun da genelinde Orman Genel Müdürlüğü ciddi olarak takibe almış durumda. Bu çalışmalarda biz de yönlendirici olarak bulunmaktayız” dedi.