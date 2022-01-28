Kesintisiz enerji için çalışan ekipler hava şartlarına aldırmıyor

Enerji alanında çalışan 22 bin 152 kişi, ülke genelinde etkili olan zorlu hava şartlarında kesintisiz enerji için sahada mücadele ediyor.

Türkiye’nin birçok ilinde başlayan kar yağışına rağmen çalışmalarına ara vermeyen 22 bin 152 enerji çalışanı, kesintisiz enerji için sahada mücadele ediyor. Türkiye’nin 7 bölgesindeki 21 elektrik dağıtım şirketi, meteorolojik uyarıları dikkate alarak Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) koordinasyonunda hazırlıklarını önceden yaptı.

2 metre kar eksi 20 derece

Soğuk ve karlı havanın etkisiyle kesinti yaşanan bölgelerdeki arızayı gidermek için yola çıkan ekipler, saat farkı gözetmeksizin 2 metre kar olan ve termometrelerin eksi 20 dereceyi gösterdiği noktalarda kesintisiz enerji için çalışmalarına devam ediyor. Kar yağışı ve tipi altında metrelerce yükseklikteki direklere çıkan ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye geneli 22 bin 152 çalışan

Çalışmalarda 2 bin 241’i 4x4 arazi aracı olmak üzere 5 bin 70 araç sahada görev yapıyor. Kesintilere anında müdahale etmek ve ulaşımı zor olan yerleşim yerleri için de 690 jeneratör hazır bulunduruluyor. Kesintisiz enerji için çalışmalara devam eden 22 bin 152 personel, zaman zaman buz yükü oluşan kablolarla mücadele ederek enerji sağlıyor.

Bakan Dönmez’den teşekkür

Çalışmalarla ilgili günlük rapor alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ekiplerin çalışmalarına dikkat çekerek, "Fırtınada, tipi altında çalışan emekçi kardeşlerimiz var. Onlar, gece gündüz, kar kış, soğuk sıcak demeden, hiçbir zorluğa aldırmadan, enerjisiyle milyonların hayatına dokunan gizli kahramanlarımız. Tüm kahramanlarımıza ve onların ailelerine çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.