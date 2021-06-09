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Kertenkeleler duvarı paylaşamadı
Sinop’ta iki kertenkelenin birbirlerini duvardan atmak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.
Çevre 09.06.2021, 13:12
Sinop’ta iki kertenkelenin birbirlerini duvardan atmak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.Duvarı paylaşamadıkları için mücadele veren kertenkeleler bir süre kapıştı. Yansıyan görüntülerde bir süreliğine üstünlük kuran kertenkelelerden birinin diğerinin kuyruğunu ısırdığı görüldü. O anlarda kaçmak için hareketlenen kertenkeleyi diğeri de peşinde kovaladı. Durup karşılık verince bir kere daha kapışan kertenkelelerin kavgasında kazanan olmadı. İki kertenkele de kavga sonucu yere düşerek sahiplendikleri duvardan oldu.