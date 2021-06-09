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Kertenkeleler duvarı paylaşamadı

Sinop’ta iki kertenkelenin birbirlerini duvardan atmak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.

Çevre 09.06.2021, 13:12
Kertenkeleler duvarı paylaşamadı

Sinop’ta iki kertenkelenin birbirlerini duvardan atmak için verdiği mücadele kameraya yansıdı.

Duvarı paylaşamadıkları için mücadele veren kertenkeleler bir süre kapıştı. Yansıyan görüntülerde bir süreliğine üstünlük kuran kertenkelelerden birinin diğerinin kuyruğunu ısırdığı görüldü. O anlarda kaçmak için hareketlenen kertenkeleyi diğeri de peşinde kovaladı. Durup karşılık verince bir kere daha kapışan kertenkelelerin kavgasında kazanan olmadı. İki kertenkele de kavga sonucu yere düşerek sahiplendikleri duvardan oldu.
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