Kentsel dönüşüm için sağlanan destek limitleri yüzde 100 artırıldı

Yapısı “riskli” olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından sağlanan destek limitleri Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2 katına çıkarıldı. 200 bin TL olan üst tutar limiti yüzde 100 oranında artırılarak 400 bin TL’ye yükseltildi.

Riskli yapı olarak tespit edilen konut ya da iş yerlerine verilecek kredi tutarları ile kullandırma sürelerinde değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre kredi limitleri ve kredi kullandırma süresi yükseltildi. 2 Şubat 2022 tarih ve 31738 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "6306 sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar" ile bazı hususlarda değişikliğe gidildi.

Kentsel Dönüşümde kredi tutarları 2 katına çıkarıldı

Kullandırılabilecek kredi tutarları 2 katına çıkarılırken, hak sahipliği bazında 200 bin TL olan konut/iş yeri yapım/edinme kredi anapara üst tutar limiti yüzde 100 oranında artırılarak 400 bin TL’ye çıkarıldı. Bir hak sahibi adına sağlanacak toplam kredi tutarı ise 1 milyon TL’den 2 milyon TL’ye yükseltildi. Karara göre güçlendirme kredilerinde de tutar 80 bin TL’den 160 bin TL’ye çıkarıldı. Karar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylanan kredilerin 1 yıl olan kullandırılma süresi, Bakanlık tarafından verilen uygunluk yazısı tarihinden itibaren 2 yıl olarak uzatıldı.

Kentsel Dönüşüm için 20 milyar 190 milyon TL destek sağlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 6306 sayılı Kanun kapsamındaki iş ve işlemler için bugüne kadar Dönüşüm Projeleri Özel Hesabından yaklaşık 20 milyar 190 milyon TL harcandı. Bugüne kadar yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL kredi kullandıran Bakanlık, hak sahiplerine 170 milyon TL’nin üzerinde faiz desteği sağladı.

6306 sayılı Kanun

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında, yapısı riskli olarak tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin bankalardan kullanacağı kredilere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından faiz desteği veriliyor. 6306 sayılı Kanunun 6’ncı maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında konutunu ve/veya işyerini kendi imkanlarıyla yapmak ya da edinmek isteyenlerin, bankalardan kullanacakları kredilere sağlanacak faiz desteğine ilişkin esaslar ise Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirleniyor.