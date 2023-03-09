Kent Meydanındaki yarım asırlık çınarlar naklediliyor

Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Kent Meydanı Projesinde çalışmalara başlarken yarım asırlık çınarlar yerlerinden uygun bir şekilde sökülerek şehir girişlerinde belirlenen alanlara naklediliyor.

Bingöl Belediyesi tarafından yapılacak olan Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projesi start aldı. Bingöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından şantiye işi başlamadan alanda bulunan yarım asırlık ağaçlar ve çalılar yerlerinden uygun bir şekilde sökülerek kent girişinde belirlenen alanlara nakledilmeye başlandı. Eski Hükümet Konağı, Sanat Sokağı ve Dörtyol Parkını kapsayacak olan proje 17 bin 500 metrekare açık alan düzenleme çalışması ve 2 katlı, toplam 500 araç kapasiteli modern yer altı otoparkı inşa edilecek.