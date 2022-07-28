Kene düşmanı olan sülünler Karabük’te doğaya salındı

Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tabiatı ve yaban hayatını desteklemek, biyolojik çeşitliliği artırmak amacıyla sülünleri doğaya saldı. Riskli iller arasında yer alan kentte salınan sülünler kene ile mücadelede de aktif rol oynayacak.

Yaban Hayatı Geliştirme Alanına Karabük DKMP Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kafesler içerisinde bulunan yüzlerce sülün doğaya salındı. Yaban hayatını desteklemek, biyolojik çeşitliliği artırmak amacıyla salınan sülünler son günlere Türkiye’de de ölümlere sebep olan Kırım-Kongo kanamalı ateşi (KKKA) hastalığına neden olan kenelerin de avcısı olarak biliniyor.