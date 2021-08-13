Kendi enerjisini üreten akıllı park törenle açıldı

İnegöl Belediyesi’nin Akhisar Mahallesi’ne yaptığı Naim Süleymanoğlu Semt Sahası törenle açıldı. Güneş enerji panelleriyle donatılan ve kendi enerjisini üretme özelliğine sahip olan park, Bursa bölgesinde bir ilk olma özelliğini taşıyor.

İnegöl Belediyesi, Akhisar Mahallesi Uğurcan Sokak üzerinde bulunan ve 3855 metrekarelik toplam alana sahip boş arsada örnek bir projeyi hayata geçirdi. İçerisinde otopark alanı, çocuk oyun alanı, fitness alanı ve koruluk alan bulunan projede, aynı zamanda Bursa bölgesinde bir ilk uygulandı. Balkan Türklerinin ağırlıklı olarak yaşadığı bölgeye inşâ edilen projeye Naim Süleymanoğlu Parkı ismi verilirken, park 15 adet 400 W güneş paneliyle donatılarak kendi enerjisini üretir hâle getirildi. Bu paneller sayesinde park kendi elektriğini üretirken, karbon salınımı azaldı ve elektrik tüketiminde tasarruf sağlandı. Kurulan sistemin 25 yıl boyunca yüzde 80’in üzerinde verimlilikle çalışması plânlanıyor.

Açılışta konuşan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, pek çok özelliğinden dolayı kıymetli bir parkı hizmete açtıklarını söyledi. Akhisar’ın ilçenin yeni gelişim bölgesi olduğuna dikkat çeken Alper Taban, “Yeni İnegöl diye isimlendirdiğimiz bölge içerisinde kalan bir alan. Gelecekte İnegöl’ün medâr-ı iftiharı olacak bir alandan bahsediyoruz. Akhisar bölge ileride çok daha yaşanabilir bir bölge olacak. Merkezde neredeyse 200 bin nüfusun yaşadığı bir alanın içine sıkışmış durumdayız. İnegöl’ü büyüterek, daha estetik, mimarî eserleri bu alanda hayata geçireceğiz. Burası aynı zamanda Balkan göçmenlerimizin yaşadığı bir bölge. Bütün ihtiyaçların farkındayız. Bunlarla ilgili önümüzde kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımızı da hazırladık” dedi.

Park hakkında teknik bilgiler de veren Başkan Taban, “Parkımıza milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nun ismini verdik. Ben bu karara destek veren meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yenilenebilir enerji kaynaklarını artık ülkemiz son dönemde hızlı şekilde hayata geçirmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de güneş enerjisi. Parkımızı 15 adet güneş paneliyle donattık. Burada ne elde etmiş olacağız; kendi elektriğini kendi üretmiş olacak, karbon salınımı noktasında buna destek sağlamış olacak, elektrik tüketiminde tasarruf sağlanmış olacak. Bu özellikleriyle örnek parklardan biri olacak burası. 25 yıl boyunca yüzde 80 verimlilikle çalışabilecek bir özelliğe sahip park oluşturduk. Tabi onun yanı sıra kamera sistemidir veya burada çocuklarımızın kullanabileceği sahalarımız, fitness alanlarımız, gençlerimizin kullanacağı spor alanları, çocuk parkı, yetişkinlerin çocuklarıyla oturabileceği güzel bir mekân hâline dönüştürmüş olduk. Fikir veren, destek veren, katkı veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonrası için de en güzel şekilde kullanmak nasip olsun. Koruyup kollamakla ilgili de hepimizin burada sorumlu olduğunu hatırlatmak isterim. Projelerde yapmanın kolay, korumanın daha zor olduğunu görüyoruz. Biz bu sorunları da vatandaşımızın destekleriyle el birliği ile aşmış olacağız. Parkımızın mahallemize ve şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.