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Kendi boyundan uzun balık yakaladı

Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

Çevre 12.04.2021, 13:30
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Kendi boyundan uzun balık yakaladı

Sivaslı balıkçının kancasına 2 metre uzunluğunda yayın balığı takıldı.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde avladığı balıkları satarak geçimini sağlayan Engin Olcak’ın kancasına adeta talih kuşu kondu. Kayseri’nin Pınarbaşı bölgesinde avlanan Olcak’ın kancasına kendi boyundan uzun yayın balığı takıldı. Olcak, 35 kilo ağırlık ve 2 metre uzunluğa sahip balığı satışa çıkarttı. Olcak bütün olarak satamayacağı balığın kilosuna 25 TL istiyor. Dev balığı görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
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