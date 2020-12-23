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Kemer Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından sokak hayvanlarının korunup kollanması ve kontrolsüz üremelerini önlemek amacıyla, 1 yıl içinde bin 350 hayvanı kısırlaştırıp, bin 600 hayvanın da tedavisinin yapılarak sahiplendirilmesinin sağlandığı bildirildi.

Çevre 23.12.2020, 13:56
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Kemer Belediyesi sokak hayvanlarının yanında

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından sokak hayvanlarının korunup kollanması ve kontrolsüz üremelerini önlemek amacıyla, 1 yıl içinde bin 350 hayvanı kısırlaştırıp, bin 600 hayvanın da tedavisinin yapılarak sahiplendirilmesinin sağlandığı bildirildi.

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimliği geçtiğimiz hafta Kemer’de yaşanan kedi ve tavukların zehirlenmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kemer Belediyesi Veteriner Hekimi Fevzi Uzun olayın çok üzücü olduğunu belirterek "Kuzdere Mahallesinde yaşanan ve 17 Kedi ile 3 tavuğun zehirlenmesi sonucu ölmesi sonrası basına yansıyan haberler ile büyük bir üzüntü duymaktayız. Olayın olduğu geçtiğimiz Cuma günü 17.00’den sonra bölgede yaşayan vatandaşlar, konuyu Cumartesi günü gecesi Veterinerlik hekimliğimize bildirmişler ve biz, Tarım İlçe Müdürlüğümüzün yetkilileri ile geç haber almış olmamıza rağmen ivedilikle bölgeye intikal ettik. Bu konu hepimizi çok üzmüştür. Olay ile ilgili Kaymakamlığımız başta olmak üzere yetkili birimler tahkikatlarını sürdürmektedir. Bu vahşice yapılan olayı şiddetle kınıyoruz. Bizler gibi onların da yaşam hakları vardır. Biz belediye olarak elimizden gelen her şeyi yaptık bundan sonra da konunun takipçisi olacağız. Umarız bu vahşi olayın failleri kısa sürede bulunur. Barınak olarak şeffaf çalıştığımız için bizim bu zehirlemelerle ilgili bir bağlantımız yok. Bunu hayvan severlere ve kamuoyuna açıkça duyurmak istiyorum. İsteyen herkes bize telefondan ulaşabilir. Vatandaşlarımız Belediyemize 724 telefon hattıyla ulaşabilir. Yoğunluğumuza göre anında müdahale etmeye çalışıyoruz” dedi.

"Çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Fevzi Uzun, Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi olarak, sokak hayvanlarının korunup kollanması ve kontrolsüz üremelerini önlemek amacıyla, 1 yıl içinde bin 350 hayvanı kısırlaştırıp, bin 600 hayvanın da tedavisini yaparak sahiplendirilmesini sağladıklarını da ifade ederek “Sokak hayvanlarımız için zorlu geçen pandemi döneminde sokakta yaşayan kediler için 500 paket kedi maması, 400 paket köpek maması kullanılırken, kedi evleri yaparak uygun bölgelere montajını gerçekleştirdik. Kemer Belediyesi Hayvan Barındırma Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezimizde kedi ve köpeklerin kısırlaştırılması veya tedavilerinin yanı sıra yaralı her türlü hayvanın bakımları da yapılmaktadır. Sokaktaki hayvanların tedavileri olsun, kısırlaştırmaları olsun sürekli yanındayız. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

Onların bizim merhametimize ihtiyaçları var, sevgimize ihtiyaçları var

Kemer Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Özden Sayındaş da yaptığı açıklamasında “Kemer Belediyesi olarak biz sahipsiz hayvanların beslenmesi olsun, bakımı olsun, takipleri olsun bu konularda çok hassas davranıyoruz. Ekibimizle birlikte yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Besleme noktalarımızı hiç boş bırakmıyoruz. Bu arada besleme yapan hayvan severlerimize de mama desteği sağlıyoruz. Daha geçen hafta 2 tane parkımıza büyük kedi evleri yerleştirdik. Özellikle aşırı yağışlı günlerde kedilerimizin ortada kalmaması, korunması için hayvan severlerin isteği doğrultusunda bu kedi evi yapımlarına devam edeceğiz. Diğer parklarımıza da yerleştireceğiz. Biliyorsunuz hayvanlar, Allah’ın dilsiz varlıklarıdır. Dertlerini, şikayetlerini anlatamıyorlar. Onların bizim merhametimize ihtiyaçları var, sevgimize ihtiyaçları var. Lütfen bu konuda biraz daha hassas olalım. Hayvanlarımıza zarar gelmesini engelleyelim, zarar verenleri bildirelim. Biz bu konuda barınakta her şekilde hazır bekliyoruz” diye konuştu.
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