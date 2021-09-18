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Kedinin fare ile oyunu kamerada

Diyarbakır’da bir kedi ile farenin dakikalarca oynaması cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Kedi ile farenin oynadığını gören vatandaşlar bu durumu Diyarbakır’ın Tom ve Jerry’si olarak yorumladı.

Çevre 18.09.2021, 12:13
Kedinin fare ile oyunu kamerada

Diyarbakır’da bir kedi ile farenin dakikalarca oynaması cep telefonu görüntüsüne yansıdı. Kedi ile farenin oynadığını gören vatandaşlar bu durumu Diyarbakır’ın Tom ve Jerry’si olarak yorumladı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesi Bağıvar Mahallesi’nde kediyi gören fare korkup kaçtı. Uzun süre kovalamacanın ardından ara ara kediye teslim olan fare ilk fırsatta tekrar kaçarak kovalamaca dakikalarca sürdü. Yorulan fare duraklayınca kedi pati atarak kaçması için çabaladı. Bir süre yerinde durarak dinlenen fare tekrardan kovalamaca için harekete geçti. Yaklaşık yarım saat süren oyun farenin ağaçlık alanda kaybolmasıyla son buldu. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansırken kedi ve farenin kovalamacası çizgi film karakteri Tom ve Jerry’e benzetildi.

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