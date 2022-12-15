Kedinin fare ile oyunu

Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi’nde kaydedilen görüntülerde kedi, fareyi iki duvar arasında sıkıştırdı. Fare kaçacak yer bulamazken, kedi bir süre fare ile oynadı. Doğası gereği fareyi alıp yemesi gereken kedi, patisi ve ağzıyla fareye temas etmeye çalıştı. Bir yandan etrafa bakınan kedi, fare ile oyun oynamayı sürdürdü.