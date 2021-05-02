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Kediden kaçan karga su giderine sıkıştı, itfaiye kurtardı

Bingöl’de kedinin kovalamasıyla bir binanın su giderine sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Çevre 02.05.2021, 11:02
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Kediden kaçan karga su giderine sıkıştı, itfaiye kurtardı

Bingöl’de kedinin kovalamasıyla bir binanın su giderine sıkışan kargayı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bina içine giren bir kargayı kedi kovaladı. Kediden kaçan karga binanın su giderine girerek kendini kurtardı ancak bu kez de orada sıkıştı. Olayı gören apartman sakinleri sıkışan kargayı çıkarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine durum Bingöl Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan kargayı yarım saatlik çalışma ile kurtardı.

Kurtarılan karga tekrar doğal ortamına salındı.
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