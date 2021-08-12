Türkiye’de kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi işlemi başladı.

“Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik” 26 Şubat 2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmıştı. Yönetmelik kapsamında sahipli köpekler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, sahipli kedi ve gelincikler ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek kayıt altına alınmaya başlandı.

İlk mikroçip uygulaması gerçekleştirildi

11 Ağustos Çarşamba günü Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar eşliğinde Şube Müdürlüğü teknik elemanı tarafından ilk mikroçip uygulaması gerçekleştirildi. İbrahim Sağlam konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Resmi Gazete’de yayınlanan karar gereği, 31 Aralık 2021 tarihine kadar her yaştan sahipli köpeklere mikroçip uygulanarak, yönetmelikte belirtilen tanımlama süresine bakılmaksızın kayıt işlemleri yapılarak kimliklendirileceklerdir. Sahipsiz kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi işlemleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecektir. Kimliklendirme işlemleri il/ ilçe tarım ve orman müdürlükleri ve ilimizde serbest veteriner hekimlik hizmeti veren veteriner hekimler tarafından yürütülecektir” dedi.

Cezai yaptırım

“Köpek sahiplerinin 01 Ocak 2022 tarihine kadar köpeklerini kimliklendirmesi zorunlu olup, cezai yaptırıma uğramamak için bu tarihe kadar il/ ilçe tarım ve orman müdürlükleri veya serbest veteriner hekimlere başvurmaları gerekmektedir” diyen Sağlam şunları söyledi:

“Kedi, köpek ve gelinciklerin hareketlerinin takibi, başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvan hastalıklarıyla daha etkin mücadele etmek amacıyla bu hayvanların kimliklendirilerek elektronik ortamda kayıt altına alınması amaçlanmaktadır. Resmi veteriner hekim tarafından hayvan için yeni pasaport düzenlenecek ve veri tabanına kaydedilecektir. Kayıtlı ev hayvanlarının ölümü ya da kaybolması halinde en geç 60 gün içinde ev hayvanı sahibi, durumu il veya ilçe müdürlüğüne bildirecektir. Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak ve el terminali aracılığıyla okunabilecektir. Kuduz aşısı başta olmak üzere hayvanın geçmişine ait tüm hastalıkları kayıt altına alınacaktır.”