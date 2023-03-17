Kedi gözlü yılan, ezilmekten kurtuldu

Anadolu’nun endemik nadir yılan türleri arasında gösterilen ve koruma altında olan kedi gözlü yılanı, ezilmekten bir doğaseverin dikkati kurtardı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bir doğaseverin dikkati yol ortasında bulunan kedi gözlü yılanı ezilmekten kurtardı. İnönü Bulvarı üzerinden aracıyla geçtiği esnada yolda duran yılanı fark eden duyarlı bir vatandaş, ezilmemesi için yılanı bir alet yardımıyla kutuya koyarak durumu Kuşadası Belediyesi’ne bildirdi. Belediyenin ihbarı üzerine yılanı bulan kişi ile iletişime geçen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), yılanı teslim aldı. Yapılan incelemede yılanın endemik türlerden olan Kedi Gözlü Yılan olduğu anlaşıldı. Gerekli sağlık kontrollerinin ardından, yılan doğal yaşam alanına salındı.

Konu ile ilgili açıklama yapan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; “Kuşadası’nda kent içinde duyarlı bir doğasever yolda bir yılan görüp, araçlardan ezilmesini önlemek için bir alet yardımıyla kutuya koymayı başarır. Daha sonra belediyeye haber verir. Belediyenin ihbarıyla yılanı bulan kişiyle iletesime geçerek yılanı teslim aldık. Yılanın Telescopus fallax türü Kedi Gözlü Yılan olduğunu tespit ettik. Yılanı alarak doğal yaşam alanı olan bir araziye bıraktık. Kedi Gözlü Yılan adını kedilerdeki dikey ve büyük gözbebeklerinden almıştır. Zehirli olarak bilinse de yarı zehirli bir yılan türüdür. Arka dişlere sahip olduğundan, insanlara zehir enjekte etme yeteneği olmadığı için tehlikeli bir tür değildir. Genellikle çalılık, kayalık ve bitki örtülü açık orman arazilerinde görülür. Şehrin tam ortasında görülmesi de çok ilginç bir durum. Neyse ki duyarlı bir doğasevere denk gelmiş ezilmekten kurtulmuş. Yakında sıcaklar başlayacak ve sürüngenler de yavaş yavaş doğada görülmeye başlanacak. Doğal hayatın içinde önemli işlevleri olan başta yılanlar olmak üzere tüm sürüngenleri ve yaşam alanlarını korumalıyız” dedi.