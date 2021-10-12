Keçiören’in parkları kışa hazırlanıyor

Keçiören Belediyesi kış hazırlıkları kapsamında ilçedeki yaklaşık 540 parkta ağaç ve mevsimlik çiçek dikme çalışmalarını sürdürüyor. Keçiören’in her mevsim rengârenk bir görünüme sahip olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de belediye eliyle yapılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören’de bulunuyor. İlçemizdeki 540 parkımızda ağaçlandırma ve bitki dikme çalışmalarımıza kış öncesinde hız kazandırdık. Bitki cenneti olan şehrimiz her mevsim rengârenk ve yemyeşil bir görünüme sahip.” dedi.

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçedeki park ve bahçeleri kışa hazırlamak için bitki dikme, budama ve temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda ilçede son 3 yılda, 2 milyon 156 bin 252 adet mevsimlik çiçek, 109 bin 985 adet de çeşitli türde bitki dikimi yapıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ilçedeki park, bahçe ve yeşil alanların sayısını artırmak için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirterek, “Şehrimizdeki 540 parkımızın 62 tanesini son 3 yıllık görev süremizde inşa ettik. 250’ye yakın parkımızı revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. İmar artığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan noktalarla birlikte orman alanı olan bölgelerimizi de yeşillendirerek estetik bir görünüme kavuşturduk. Yeni inşa ettiğimiz parklarımızı yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık” ifadelerini kullandı.