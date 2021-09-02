Keçiören’de yeni eğitim öğretim yılı için temizlik seferberliği

Keçiören Belediyesi, 6 Eylül’de başlayacak olan 2021-2022 eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin temiz bir ortamda eğitim görebilmeleri için ilçedeki okullara yönelik temizlik çalışması başlattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Belediye Başkanı Turgut Altınok’un talimatıyla kamu ve özel okulların bahçelerinde temizlik seferberliğini sürdürüyor.

Keçiören Belediyesi, eğitime destek kapsamında ilçedeki okulların fiziki koşullarının iyileştirilmesi ve 2021-2022 eğitim öğretim yılına hazırlanması için çalışmalarına hız kazandırdı. Belediyeye ait temizlik araçları tarafından okul bahçeleri süpürülerek daha sonra yıkandı. Yapılan temizlik çalışması için Başkan Altınok’a teşekkür eden okul idarecileri ve öğretmenler Keçiören Belediyesi tarafından sürdürülen eğitime destek çalışmalarını takdirle karşıladıklarını da belirttiler.

“Eğitime desteğimiz devam edecek”

Eğitime destek çalışmaları kapsamında Keçiören’deki kamu ve özel birçok okula tadilat ve temizlik hizmeti verdiklerini aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok şu değerlendirmede bulundu:

“Milletlerin ve devletlerin kalkınmasında, yücelmesinde ve yükselmesinde eğitimin önemi büyüktür. Okullarımızdan gelen taleplere hiçbir zaman hayır demedik, eğitime destek her zaman önceliğimiz oldu. Okullarımızda ağaçlandırma, çiçek dikim, budama ve çeşitli peyzaj çalışmaları yürüttük. Eğitime destek projeleri kapsamında pandemi öncesinde okulları tek tek gezerek öğrenci ve öğretmenlerimizin taleplerini dinledik. Çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Bugünün çocuğu yarının büyüğü ve aynı zamanda ülkemizin, devletimizin ve milletimizin de geleceği demektir. Biz de çocuklarımıza daha iyi bir eğitim hizmeti sunabilmek için sürekli mesai harcıyor, bunun gayretiyle gece gündüz çalışıyoruz.”