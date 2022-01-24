Keçiören’de kartpostallık kar manzaraları

Ankara genelinde hâkim olan kar yağışı Keçiören’de ortaya koyduğu kartpostallık görüntüleriyle görenleri kendine hayran bıraktı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Kar yağışının ilçemizde oluşturduğu kartpostallık manzaraları görmek isteyenleri şehrimize davet ediyorum. Beyaz örtü ilçemizdeki güzelliklerle birleşince keyifli bir seyir imkânı sunmaya devam ediyor. Yollarımızı açtık şimdi karın keyfini çıkarma vakti” dedi.

Son yılların en etkili kar yağışına tanıklık eden Keçiören; park, bahçe ve dinlenme alanlarıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karın eşsiz manzarasını fotoğraf çekerek ölümsüzleştirmek isteyen Keçiörenliler ve poşetlerle kayak keyfinin tadına varmak isteyen çocuklar sokaklara akın ettiler.

Keçiören’deki tüm mahallelerin ulaşıma açık olduğunu söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Keçiören’in en yüksek noktalarında dahi yollar açık. Ekiplerimiz kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sabaha kadar sürdürdü. Şehrimize kazandırdığımız eserler her mevsim güzel, her mevsim daha yaşlanabilir bir Keçiören’in fotoğrafını ortaya koyuyor. Keçiören’deki eşsiz manzaraya ortak olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı ilçemize bekliyoruz” ifadelerini kullandı.