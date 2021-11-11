Keçiören’de ağaç dikimi için milli seferberlik

Ankara Keçiören Belediyesi ve Keçiören İlçe Tarım Müdürlüğü tarafından saat 11.11’de Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Keçiören Faik Erbağı Ortaokulu’nda fidan dikme etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok öğrencilere fidan ve tohum da hediye etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde “Geleceğe Nefes Dünyaya Nefes” projesi kapsamında 81 ilde 11.11.2021’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen ağaç dikme etkinliği Keçiören’de öğrencilerle birlikte yapıldı. Etkinliğine Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Öğrencilere ve diğer katılımcılara hitaben konuşma yapan Başkan Altınok, dünyadaki su kayaklarının ve biyoçeşitliliğin azaldığına vurgu yaparak şunları aktardı:

“Bugün 11 Kasım Milli ağaçlandırma Günü. Bu önemli günde ağaç dikim ve fidan dağıtımı yapıyoruz. Dünya çoraklaşmaya devam ediyor. Dereler, göller, denizler kirlendi. Dünyadaki su kaynakları hızla tükeniyor. Oksijenin yüzde ellisini ağaçlardan alıyoruz. Bu nedenle ağaçlarımızı korumalıyız onları sulamalıyız. Geleceği güzel, geleceği yeşil bir Türkiye bırakmak istiyorsak ağaçlandırma çalışmalarını aralıksız sürdürmeliyiz. Denizlerde dağlarda biyoçeşitlilik azalıyor. Bugün geleceğimiz için ağaç dikip fidan dağıtıyoruz. Öğrencilerimiz bu fidanlara gözü gibi bakacak, sularını eksik etmeyecekler.”

Konuşmasının sonunda Keçiören’deki çeşitli okullarda yıllık ortalama 70 bin fidan dağıtımı yaptıklarını aktaran Altınok, Ankara’da ve Türkiye’de an çok park bulunan ilçenin Keçiören olduğunu söyledi. Keçiören’de büyüyen çocukların bu bakımdan şanslı olduğunu da dile getiren Altınok çocuklara daha yeşil bir Türkiye bırakmak için ellerinden gelen çalışmayı yaptıklarını söyledi.

Keçiören Kaymakamı Mehmet Akçay ise dünyada yaşanan kuraklığın önüne geçmek için ağaç dikiminin önemini dile getirdi.