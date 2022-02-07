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Keçi üçüz doğurdu, yavrulardan birinin kuzu olması görenleri şaşırttı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir keçi üçüz doğururken, yavrulardan birinin kuzu olması hem sahiplerini, hem de görenleri şaşırttı.

Çevre 07.02.2022, 15:16
Keçi üçüz doğurdu, yavrulardan birinin kuzu olması görenleri şaşırttı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde bir keçi üçüz doğururken, yavrulardan birinin kuzu olması hem sahiplerini, hem de görenleri şaşırttı.

İlginç olay, Aydın’ın Kuyucak ilçesine bağlı Horsunlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Kuzu doğuran 3 yaşındaki keçi veterineri bile şaşkına çevirdi. Akıllara durgunluk veren olayda biri kuzu, ikisi oğlak olmak üzere üçüz doğum yapan anne keçi sağlıklı şekilde dünyaya getirdiği yavruları ile görenleri hayrete düşürüyor.

Geçtiğimiz Pazar sabahı doğum yapıp yapmadığını kontrol için ağıllarındaki tek dişi keçinin yanına giden ev sahibi Zahide Şahin’in kızı keçilerinin doğum yaptığını ve üçüz doğurduğunu gördü. Olayı hemen annesi Zahide Şahin’e haber verdi. Kısa bir süre keçisi ile ilgilenen daha sonra da doğan yavruları inceleyen aile, bir anda şaşkına döndü. Aile, yeni doğan 2 oğlağın yanında bir de kuzu görünce gözlerine inanamadı. Eve dönen Zahide Şahin, eşi Ali Şahin’e durumu anlattı. Eve gelen veteriner hekim Mustafa Özçelik, durumu inceledi ve kuzunun da keçiden doğduğunu belirledi. Sağlıklarının iyi olduğunu ifade eden Özçelik, 26 yıldır yaptığı mesleğinde ilk kez böyle bir olayla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

“İlk defa böyle bir vakayla karşılaştık”

İlk defa böyle bir olayla karşılaştığını ifade eden veteriner hekim Mustafa Özçelik, “Yaklaşık 26 yıldır aktif olarak çalışıyorum. İlk defa böyle bir vakayla karşılaştık. Hayvancılık yapan büyüklerimizden duymuştuk ama ilk defa canlısı ile karşılaştık. Keçimiz, iki tane oğlak, bir tane kuzu yavrulamış. Sağlıkları gayet iyi. Bunun izahı, rahimde gelişme esnasında genetik bir sapmayla açıklanabilir. Kromozomların yerleşimi ile açıklanabilir. Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Tamamen rastlantı. Bunda mutlaka ki ağıldaki koçun etkisi vardır. Hayatım hayvancılıkla geçti. Yani ailem de hayvancı. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Doğrusu, bu olayı görmek ve yaşamaktan dolayı mutluyum” dedi.

“Bir kuzu, 2 oğlak olmuş”

Keçinin sahibi Zahide Şahin duruma çok şaşırdıklarını ifade ederek, “Ben bu keçiyi geçen sene iki oğlağı ile almıştım. Bu sene gebe kaldı. Sabahleyin saat 07.00’de yanına girdiğimizde gördük ki bir kuzu, 2 oğlak olmuş. Şaşkın kaldık. Veterinere sorduk. Hiç duymadık, görmedik dediler. Onlar da şaşırdılar. Merak eden herkes bakmaya geldi. İlk defa böyle bir olayla karşılaştık” diye konuştu.

"Geldik baktık şaşırdık"

Sabah annesinin telefonla kendisini çağırması ile eve geldiğini ve bu ilginç durumla karşılaştığını ifade eden Zahide Şahin’in oğlu Mustafa Şahin ise, “Sabah işte bir telefon trafiği yaşadık. Annem aradı, dedi ‘oğlum böyle böyle bir durum var.’ Geldik baktık şaşırdık tabi. Keçiden 2 tane oğlak bir tane kuzu çıkmış. Tabi diğer koyunlarla aynı yerde kaldıkları için diğer koyunlara da baktık doğum yapan var mı diye. Doğum yapan yok. Hepsi keçiden çıkmış. Tabi haliyle şaşırıyoruz. Veterineri aradık. Veteriner geldi baktı. Anormal bir durum, yani doğaüstü bir durum. Zaten 2 yıl önce bu keçiyi aldığımızda biraz böyle asabiydi. Böyle bir durum yaşandı yani. Çok şaşkınız. Böyle bir şeye hiç şahit olmamıştık. Duymamıştık, görmemiştik. Haliyle insan görmediği bir şeyi görünce duymadığı bir şeyi duyunca şaşırıyor. Durum bu” dedi.

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