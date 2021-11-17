banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
MEB'den öğretmenlere: 24 Kasım'da hediye kabul etmeyin
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Sezai Karakoç'un cenaze bilgileri belli oldu
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Dünya Kupası için play-off'a kalan takımlar neler?
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası
Ebru Şallı'nın eşi iş insanı Uğur Akkuş'a 8 yıl 4 ay hapis cezası

Keban’da 45 milyon yıllık tarihi kalıntılar görüntülendi

Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği (ASAD) üyeleri, Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan ve gezilebilmesi sadece teknelerle mümkün olabilen kale, zindan, kanyon, kilise ve manastır gibi 45 milyon yıllık tarihi kalıntıları görüntüledi.

Çevre 17.11.2021, 15:26
Keban’da 45 milyon yıllık tarihi kalıntılar görüntülendi

Anadolu Su Altı Araştırma ve Sporları Derneği (ASAD) üyeleri, Elazığ’ın Keban ilçesinde bulunan ve gezilebilmesi sadece teknelerle mümkün olabilen kale, zindan, kanyon, kilise ve manastır gibi 45 milyon yıllık tarihi kalıntıları görüntüledi.

Gerek Su altı ve gerekse su yüzeyindeki gizemleri ortaya çıkararak ülke turizmine katkılar sağlamayı hedefleyen ASAD Derneği, Keban ilçesinde başarılı bir çalışmaya imza attı. Derneğin çalışmaları doğrultusunda tekneyle Keban, Baskil, Ağın üçgeninde bulunan Fırat Nehri ve Keban Baraj Gölü kıyısındaki çeşitli alanlara keşif gezisi düzenleyen dernek üyeleri; kale, zindan, kanyon, kilise ve manastır gibi 45 milyon yıllık tarihi kalıntıları tespit ederek tek tek görüntüledi. ASAD Temsilcisi Kazım Üstün tarafından görüntülenen tarihi kalıntılar ile bir kez daha bölgenin tarihi açıdan önemi ortaya konulmuş oldu.

Yapılan çalışmalar ve görüntülenen tarihi kalıntılar ile ilgili bilgi veren ASAD Temsilcisi Kazım Üstün, keşif gezisiyle birçok tarihi kalıntı ve mekan tespit ettiklerini söyledi.

“Keşfedilen mezar dönemin büyük kahinlerinden birine ait”

Yaptıkları araştırmalar neticesinde Hastek Kalesi’nde bulunan kaya mezarın o dönemin en büyük kahinlerinden birine ait olduğunun tespit edildiğini kaydeden Üstün, “Söz konusu alana bugün bizlerde bir ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaretle birlikte kalenin coğrafi konumunu, ulaşım ve rehberlik noktasında gerekli doneleri toparlayarak, Hastek Kalesi’ne ilçemiz Keban’dan tekne turları başlatmaya karar verdik. Bu vesile ile gezdiğimiz Hastek Kalesi’nin görsellerini topladık. Bu görselleri Araştırmacı Aygün Çam hocamız başta olmak üzere bir kaç değerli hocamızla paylaşmamız sonucunda; daha önce hiç duyulmamış bir hikaye ile karşılaştık. Hastek Kalesi’nde bulunan kaya mezarın, o dönemin en büyük kahinine ait olduğu söylendi. Konunun geniş çaplı araştırmasını akademisyenlerimizle birlikte yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Keşif gezisiyle Fırat Nehri ve Keban Baraj Gölü kıyısındaki çeşitli alanlarda bulunan kale, zindan, kanyon, kilise ve manastır gibi 45 milyon yıllık tarihi kalıntıları görüntüleme imkanı bulduklarını kaydeden Üstün, “İlgisizlik ve sahipsizlik yüzünden bu kültür mirası antik yapılar yok olmak üzere. Abartısız belki biraz ilgi ve araştırma ile UNESCO kültür mirası listesine girebilecek yer ve yapılar mevcut ve maalesef birçok kişinin haberi bile yok. Buraların turizme açılması, bölge insanı ve ülkemiz için inanılmaz bir avantaj. Tespit ettiğimiz önemli noktalardan bir tanesi de Ağın ilçesinin Yenipayam köyünün sınırları içerisinde yer alan, eski kaya oyma yerleşkesi. Geçmişten beri var olan bu bölge, günümüzde yazılı ve görsel medyada daha çok yer bularak tanınacak ve merak uyandırmaya başlayacak. Ziyaret ettiğimiz Hastek Kalesi ile ilgili en net bilgi, halen kayanın üzerinde yer alan kitabedir. Kitabe çevirisi yapıldığında; "Burada vaktiyle evlenerek memleketime getirdiğim iyi duygular taşıyan Athenais yatıyor. Bu mezarın önünden gelip geçenlerden onu bir gül ile ya da başka bir çiçekle onurlandırana tüm göksel güçler bağışlayıcı olsun. Fakat eğer bir başkası mezara zarar vermek amacıyla gelirse tüm yer altı tanrıları ona kötülük yapsın. Bunları yazan babasıyla aynı adı taşıyan Aeimaries’tir ve kısa bir hayat sürmüş olan eşini severdi. Onun babası da benimle aynı adı taşımaktaydı ve annesi Antonia da Lucius’un kızıydı" açıklaması çıkıyor karşımıza” ifadelerini kullandı.

“Suyun altını üstüne getiriyoruz”

ASAD Derneği olarak gerek su altı ve gerekse su yüzeyindeki gizemleri ortaya çıkararak ülke turizmine katkılar sağlamayı hedeflediklerini kaydeden ASAD Başkanı Mehmet Salih Aygün ise, araştırmalarla adeta suyun altını üstüne getirdiklerini anlattı. Dernek olarak çalışmaların startını verdiklerini kaydeden Aygün, “Ülkemizin her bölgesinden bilim adamları, denizcilik uzmanı, profesyonel dalgıçlar, dalış eğitmenleri ve su altı sporları meraklılarından oluşan dev bir kadroyla bir araya gelerek geçtiğimiz günlerde derneğimizi kurduk. Bu günde kolları sıvadık ve çalışmalara başladık. Tabiri caizse suyun altını suyun üzerine çıkaracağız. Üç tarafı sularla çevrili ve irili ufaklı gölleriyle sular cenneti vatanımızın gerek su altı, gerekse de su yüzeyindeki gizemlerini son teknolojileri kullanarak ortaya çıkarmayı ve ülke turizmine büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz. İlk etapta dernek üyelerimize profesyonel su altı fotoğraf ve video görüntüleme, 3 boyutlu haritalama, fotogrametri, yüksek irtifa dalışları eğitimi vermeyi planladık. Bunların yanı sıra su altında ve su üstünde hareket kabiliyeti olabilecek insansız deniz araçları (İDA) eğitimi ve üretimi faaliyet alanlarımız içerisinde olacaktır. Eğitimlerimizin akabinde su altı tabletlerle 3 boyutlu haritalama tekniklerini kullanarak Van Gölü başta olmak üzere denizlerimiz, göllerimiz ve barajlarımızda tespit ettiğimiz araştırmaya başladığımız veya yeni keşfettiğimiz su altında kalan tarihi kalıntılar, mezarlar, mikrobiyalitler ve batıkların 3 boyutlu minyatürlerini oluşturup, su altı müzeleri kuracağız. Bu inovatif çalışmalarla ülkemiz turizmine büyük katkı sağlamayı planlıyoruz. Bu anlamda derneğimizin Elazığ, Tunceli bölgesindeki baraj gölleri temsilcisi Kazım Üstün ilk adımı atarak, Fırat Nehri ve Keban Baraj Gölü kıyısında çeşitli alanlarda bulunan ve gezilebilmesi sadece teknelerle mümkün olabilen kale, zindan, kanyon, kilise, manastır gibi 45 milyon yıllık tarihi kalıntıları görüntüledi” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 12 23
3. Konyaspor 12 23
4. Galatasaray 12 21
5. Alanyaspor 12 21
6. Beşiktaş 12 20
7. Fenerbahçe 12 20
8. Karagümrük 12 19
9. Başakşehir 12 18
10. Adana Demirspor 12 16
11. Altay 12 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 12 15
15. Sivasspor 12 13
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 12 12
17. Giresunspor 12 10
18. Kasımpaşa 12 9
19. Göztepe 12 9
20. Rizespor 12 7
Takımlar O P
1. Ankaragücü 12 27
2. Ümraniye 12 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 12 22
5. Erzurumspor 11 22
6. Kocaelispor 11 20
7. Tuzlaspor 11 17
8. İstanbulspor 11 16
9. Samsunspor 11 15
10. Adanaspor 12 15
11. Bursaspor 11 14
12. Gençlerbirliği 11 14
13. Boluspor 11 13
14. Denizlispor 11 11
15. Menemenspor 11 11
16. Ankara Keçiörengücü 11 10
17. Manisa FK 12 10
18. Altınordu 12 10
19. Balıkesirspor 11 6
Takımlar O P
1. Chelsea 11 26
2. Man City 11 23
3. West Ham 11 23
4. Liverpool 11 22
5. Arsenal 11 20
6. M. United 11 17
7. Brighton 11 17
8. Wolverhampton 11 16
9. Tottenham 11 16
10. Crystal Palace 11 15
11. Everton 11 15
12. Leicester City 11 15
13. Southampton 11 14
14. Brentford 11 12
15. Leeds United 11 11
16. Aston Villa 11 10
17. Watford 11 10
18. Burnley 11 8
19. Newcastle 11 5
20. Norwich City 11 5
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 28
2. Real Madrid 12 27
3. Sevilla 12 27
4. Atletico Madrid 12 23
5. Real Betis 13 21
6. Rayo Vallecano 13 20
7. Osasuna 13 19
8. Athletic Bilbao 12 18
9. Barcelona 12 17
10. Valencia 13 17
11. Espanyol 13 17
12. Villarreal 12 15
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 12 13
15. Celta de Vigo 13 12
16. Cádiz 13 12
17. Granada 12 11
18. Elche 13 11
19. Levante 13 6
20. Getafe 13 6