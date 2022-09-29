Keban Barajındaki su seviyesi, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre daha yüksek

Keban Baraj Gölündeki su seviyesinin, geçen yılın aynı dönemine göre daha yüksek olduğu öğrenildi.

Atatürk Baraj Gölünden sonra Türkiye’nin en büyük yapay gölü konumundaki Keban Baraj Gölünde su seviyesinin 828 kotta olduğu belirtildi. Murat Nehri Vadisi boyunca uzunluğu 125 kilometreyi bulan ve maksimum 845 kot kapasiteli Keban Barajının, geçen sene aynı dönemde 827,6 kotta olduğu ifade edildi. Barajda sürekli elektrik üretiminin olmayabileceği vurgulanırken, minimum 820 olan kotun altına düşülmesi halinde, elektrik üretiminde aksamaların yaşanabileceği öğrenildi.