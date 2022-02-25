Keban Baraj Gölünde turuncu sazan ağlara takıldı

Tuncelili balıkçıların Keban Barajı’nda ağlarına yaklaşık 5 kilo ağırlığında turuncu renkli aynalı sazan balığı takıldı.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Sakyol köyünde balıkçılık yapan Mustafa Güler, Keban Baraj gölüne açıldı. Güler’in ağına ilk kez yaklaşık 5 kiloluk turuncu renkli aynalı sazan balığı takıldı. Zaman zaman bu renk balığı yakaladıklarını aktaran Güler, ancak ilk defa bu kadar büyük gördüklerini söyledi.

Mustafa Güler, “Ben uzun yıllardır Keban Baraj gölü sularında balıkçılık yapıyorum. Daha önce ağınıza Sibirya Mersin balığı takılmıştı. Bugün de farklı bir tür olan turuncu sazan takıldı. Bu renk balıklar zaman zaman ağımıza takılıyor ama daha önce takılanlar çok küçük boyutlarda yaklaşık akvaryum balığı büyüklüğünde idiler. Bu kadar büyük olanını ilk kez gördüm" dedi.