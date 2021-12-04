KDK’nın girişimleriyle evine doğalgaz bağlandı

Evine doğalgaz bağlantısı kurulamayan vatandaşın Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) başvurmasıyla mağduriyeti giderildi.

Aydın’da bulunan bir vatandaş evlerinde anne ve babasının ikamet ettiğini ve annesinin rahatsızlığı nedeniyle söz konusu taşınmazda devamlı kalmak zorunda olduklarını belirtti.

Evlerine yakın sitelerde doğalgaz bağlantı çalışmalarının başladığını belirten vatandaş, evlerine yaklaşık 20 metrelik mesafeye kadar doğalgaz bağlantısının geldiğini, babasının doğalgaz bağlantısı yapılması için yetkililerle görüştüğünü bildirdi. Yetkililerin de kendilerine aynı durumda 11 taşınmazın daha bulunduğunun ve bağlantı için bir site yönetimi oluşturularak karar defterinde çoğunluğun imzası bulunması durumunda bağlantı çalışmalarının yapılabileceğinin söylendiğini, ancak bulundukları ada ve parselde bir site olmadığını, söz konusu taşınmazlarda kalan kişilerin çoğunluğunun taşınmazları yazlık olarak kullandığını bildirdi.

Taşınmazlarda bulunan kişilerinin bir kısmının yurtdışında yaşadığını ve bu durumda bir site yönetimi oluşturularak karar defteri hazırlanmasının mümkün olmadığını belirten mağdur, doğalgaz bağlantılarının yapılması için KDK’ye başvurdu. KDK, vatandaşın mağduriyetinin çözülmesi için ilgili doğalgaz dağıtım şirketinin yetkilileriyle görüşmeler yaptı. KDK’nin girişimleriyle vatandaşın sorunu çözüme kavuşturularak başvurucunun evine doğalgaz bağlandı.