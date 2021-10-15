KBÜ’lü Uluslararası öğrencilerden Safran hasadı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, uluslararası öğrencilerle bir araya gelerek safran hasadı yaptı.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safranbolu ilçesinde yetiştirilen ve “mor altın” olarak adlandırılan safran çiçeğinin kasım ayına kadar sürecek olan hasadına başlandı. Karabük Üniversitesi tarafından organize edilen etkinlikte uluslararası öğrenciler “Safran Çiçeği” hasadında Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ile bir araya gelerek safran hasadı yaptı. Etkinliğe; KBÜ Rektörü Polat’ın Sanat Alanı Danışmanı Prof. Dr. Anıl Ertok Atmaca, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bünyamin Gün de katıldı.

Öğrenciler hasat yapan görevliler eşliğinde kollarına sepetlerini takarak safran çiçeğini topladı. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da öğrencilere eşlik ederek hem safran çiçeğini anlattı hem de hasat yapılırken dikkat edilmesi gerekenleri öğrencilere aktardı. Safran bitkisini toplarken bol bol hatıra fotoğrafı çektiren öğrenciler hasadın bitiminde safran çayını içerek yorgunluklarını attı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat yörede yetiştirilen bu tarz ürünlerin ve değerlerin uluslararası öğrencilere de tanıtılmasının önemine vurgu yaparak “Uluslararası öğrencilerimizle birlikte Safranbolu ilçemizle özdeşleşen Safran bitkisinin hasadını yaptık. Öğrencilerimize akademik eğitimin yanında bu tür etkinliklerle de bir araya getirerek yöremizi ve ülkemizi tanıtıyoruz. Onlar da ülkelerine döndüklerinde biriktirdikleri bu güzel anılarla bizlerin gönüllü elçisi olarak ülkemiz kültürünü tüm dünyaya tanıtıyorlar.” dedi.

İnsan gücüyle ekimi yapılan safran soğanı, ekildiği ilk yıldan itibaren 3 yıl ürün veriyor, daha sonra yavru vermesi nedeniyle topraktan sökülen soğanlar, başka alana dikiliyor. Üç yılın sonunda soğanların söküldüğü toprak da birkaç yıl dinlendiriliyor. Ağustosta ekimine başlanan Safran bitkisinin hasadı kasım ayının sonuna kadar devam edecek.