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Kazdağları’nda yangına sebep olabilecek çöp bırakmadılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları Hanlar bölgesinde yaşayanlar, piknikçilerin gelişigüzel attıkları çöpleri temizledi.

Çevre 10.08.2021, 09:20
Kazdağları’nda yangına sebep olabilecek çöp bırakmadılar

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, Kazdağları Hanlar bölgesinde yaşayanlar, piknikçilerin gelişigüzel attıkları çöpleri temizledi.

20 kişilik kadınlı erkekli ve çocuklu grup, yol kenarları başta olmak üzere karış karış dolaşarak çevreyi temizledi. Dağa girişin ve pikniğin yasak olmasını fırsat bilen gönüllüler, “Rastgele atılan ve özellikle yangına sebebiyet verebilecek cam şişe gibi çöpleri ve poşetleri topladık. Onlarca torba çöp toplandı. Çevre sakinlerimizle güzel bir temizlik yapmış olduk” dediler.
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