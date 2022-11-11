Kazdağları’nda Mili Ağaçlandırma Günü’nde fidanlar toprak ile buluştu

Balıkesir’in Edremit ilçesi Kazdağları’nda, Milli Ağaçlandırma Günü dahilinde fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlik, dron ile görüntülendi.

Kazdağları Atış Alanı mevkiinde gerçekleştirilen etkinlikte, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda dağıtılan fidanları; öğrenciler, askerler, vatandaşlar ve protokol mensupları toprakla buluşturarak can suyu verdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte, yaklaşık 5 dönümlük araziye bin 500 kızılçam, 30 tane de mavi servi fidanı dikildi. Kazdağları’nda yapılan ağaç dikim etkinliği, dron kamerası ile görüntülendi. Fidan dikim törenine katılanlara meyve suyu ve kek ikramında bulunuldu.