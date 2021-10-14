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Kazdağları’na aç kalan domuzlar şehre indi, o ânlar kameralara yansıdı

Kazdağları’nda küresel ısınmayla birlikte yaşanan kuraklık sebebiyle aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmakta güçlük çekince şehre indi. Edremit’in Altınoluk Mahallesinde gündüz saatlerinde görüntülenen yaban domuzları vatandaşları tedirgin etti.

Çevre 14.10.2021, 11:38
Kazdağları’na aç kalan domuzlar şehre indi, o ânlar kameralara yansıdı

Kazdağları’nda küresel ısınmayla birlikte yaşanan kuraklık sebebiyle aç kalan yaban domuzları, yiyecek bulmakta güçlük çekince şehre indi. Edremit’in Altınoluk Mahallesinde gündüz saatlerinde görüntülenen yaban domuzları vatandaşları tedirgin etti.

Kazdağları son yılların en kurak zamanlarını geçiriyor. Kazdağları’nda yaşayan yaban domuzları yiyecek bulmakta zorlanıyor. Dağlarda aç kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalan yaban domuzları, Edremit’in orman sınırındaki mahallerine inerek, çöp kutularını devirip yiyecek bulmaya çalışıyor. Son olarak Altınoluk Mahallesinin Tekçam mevkiinde gündüz saatlerinde görüntülenen yaban domuzları bölge sakinlerini tedirgin etti. Görüntülerde domuzların sürüler halinde yazlık sitelerin arasında dolaştığı görülüyor.

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