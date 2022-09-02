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Kazdağları gezileri başladı
Edremit ilçesinde, yangın tehlikesine karşı yaz boyunca ziyaretçilere kapalı olan Kazdağları açıldı. Tur operatörleri gezileri başlatırken, çok sayıda vatandaş Kazdağlarına akın etti.
Çevre 02.09.2022, 12:13
Edremit ilçesinde, yangın tehlikesine karşı yaz boyunca ziyaretçilere kapalı olan Kazdağları açıldı. Tur operatörleri gezileri başlatırken, çok sayıda vatandaş Kazdağlarına akın etti.
Her gün Kazdağı turları düzenlendiğini anlatan tur operatörü Mustafa Natıroğlu, Kazdağlarının yoğun ilgi gördüğünü söyledi. 6 saatlik turlar düzenlendiğini anlatan Natıroğlu, “Turlarımız ilgi görmektedir. Gezilerimizde, Cam Teras, Şahinderesi Kanyonu, Padişah Pınarı ve Dere Çatı bölgesi yoğun ilgi görmektedir. Bütün meraklıları Kazdağlarına bekliyoruz” dedi.
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