Kazdağları, dip bucak temizlendi

Kazdağları Milli Parkı, Edremit Belediyesi tarafından genel temizlik çalışmasıyla dip bucak temizlendi.

Edremit Belediyesi Milli Parklar ve Orman İşletme Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde Kazdağları’nda temizlik çalışmalarına devam ediyor. Yaz boyunca orman yangını riskine karşı giriş yasağının sona ermesinden sonra sıklıkla ziyaret edilen milli park dahilinde Sarıkız Tepesi, Kartalçimen Yaylası, Bolluca mevkii ve Tozlu Yaylası mevkiinde Edremit Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından çöpler toplanıp ayrıntılı bir temizlik yapıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, “Kazdağları bizim göz bebeğimiz, koruyup kollamak en önemli görevlerimizden. Ziyarete açık olduğu dönemlerde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerlere çöp konteynerleri koyuyoruz. Periyodik aralıklarla temizlik yapıyoruz. Temiz bir dünyada ve doğada yaşamak yurttaş olarak hepimizin en doğal hakkı. İlgili kurumlarımız ile iş birliği içerisinde doğa harikası Kazdağları’nın kirletilmemesi ve temiz tutulması için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Ancak temiz tutmak kadar kirletmemek de çok önemli. Çevrenin kirletilmemesi ve bizden sonraki nesillere daha temiz çevre bırakma zorunluluğunu unutmamalı ve üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeliyiz. Doğa harikası alanlarımızda, açık alanlarda, piknik alanlarımızda çevre kirliliği oluşturmamak konusunda daha hassas davranmalıyız” dedi.