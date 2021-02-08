Kazanlar sokak hayvanları için kaynadı

Burdurlu hayvan dostları sokağa çıkma yasağını fırsata çevirip, sokak hayvanları için kazanlarda yemek hazırladı. Kazanlarda pişirilen makarnalar gönüllülerin yardımlarıyla, Hayvan Barınağı ve çöplükte yaşam savaşı veren sokak köpeklerine verildi.

Veteriner Hekim Erdem Şahin, Büğdüz yolu üzerindeki çöplükte hayvanları beslediklerini belirterek "Burada sahipsiz hayvanlar her gün çoğalıyorlar ve aç susuz büyüyorlar. Bizler elimizden geldiği kadarıyla beslemeye çalışıyoruz. Bu besleme için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" dedi. Besleme çalışmalarına hiç aksatmadan devam eden Kadın Doğum Uzm. Dr. Rukiye Kalyoncu da, her hafta sonu hayvanları beslemeye geldiğini belirterek yemekleri evlerinde hazırladıklarını kaydetti. Nöbeti olmadığı hafta sonlarını sokak hayvanlarına ayırdığını söyleyen Kalyoncu, "Evden bir şeyler yapıyorum, ekip olarak makarnalar kaynatılıyor bugün de öyle oldu, hafta sonumuz buralarda geçiyor" dedi.