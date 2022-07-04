banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 9,3 geriledi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Cem Bölükbaşı, Silverstone yarışlarını tamamladı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı
Uzmanlar maymun çiçeği virüsüne karşı hamileleri uyardı

Kaz Gölü’ne ak pelikanlar akın etti

Tokat’ın Pazar ilçesinde kuşların göç yolunda bulunan Kaz Gölü’ne pelikanlar akın etti.

Çevre 04.07.2022, 16:52
Kaz Gölü’ne ak pelikanlar akın etti

Tokat’ın Pazar ilçesinde kuşların göç yolunda bulunan Kaz Gölü’ne pelikanlar akın etti.

Kent merkezine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Kaz Gölü 110 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kara leylek, ak leylek, angıt, alaca balıkçıl, gri balıkçıl, ak kuyruksallayan büyük beyaz balıkçıl, karatavuk, ördek türleri, kaz türleri, çıvgın, çayır incir kuşlarına ev sahipliği yapan Kaz Gölü 443 dekar alanda yer alıyor. Kaz Gölü’nde alışılmışın dışında konaklayan ak pelikanlar objektiflere yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü görevlileri tarafından görüntülenen ak pelikanlar dikkatleri çekti.

Yorumlar (0)
28°
açık