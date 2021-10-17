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Kaz gölünde sonbahar

Tokat’ta kuşların göç yolunda bulunan Kaz gölü sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü.

Çevre 17.10.2021, 12:59
Kaz gölünde sonbahar

Tokat’ta kuşların göç yolunda bulunan Kaz gölü sonbaharda farklı bir güzelliğe büründü.

Tokat’ın Pazar ilçesinde ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ olan Kaz gölü doğa manzarası ile hayran bırakıyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kaz gölünde sonbahar havadan görüntülendi. Yaklaşık 110 kuş türüne ev sahipliği yapan göl, yaz-kış farklı güzelliğe bürünüyor. Sosyal tesis çalışmaları nedeniyle ziyarete kapalı durumda bulunan gölün yaz sezonuna açılması bekleniyor.

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