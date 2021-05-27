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Kaz gölünde gün batımı hayran bırakıyor

Tokat’ta Kaz gölünde gün batımında havadan görüntülenirken, gökyüzündeki kızıllık doğa harikası manzaralar oluşturdu.

Çevre 27.05.2021, 10:19
Kaz gölünde gün batımı hayran bırakıyor

Tokat’ta Kaz gölünde gün batımında havadan görüntülenirken, gökyüzündeki kızıllık doğa harikası manzaralar oluşturdu.

Tokat’ın Pazar ilçesinde bulunan kaz gölü doğa manzarası insanları cezbediyor. Kuşların önemli göç durakları ve ‘Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’ olan Kaz Gölü doğa manzarası ile hayran bırakıyor. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Kaz Gölü, fotoğraf çekmek ve gezmek için gelenleri ağırlıyor. Sazlıkların arasındaki yürüyüş yollarında gezme imkanı bulan vatandaşlar manzaranın keyfini çıkartıyor. Gün batımında oluşan manzara ise görsel şölen oluşturuyor. Gökyüzündeki kızıllıkta uçan kuşlar manzarayı izlemeye gelenleri mest ediyor. Cep telefonları il özçekim yapan vatandaşlar manzaranın tadını çıkartıyor.
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