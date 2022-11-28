Kaz Dağları’nın yüksek kesimleri mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü

Çanakkale ile Balıkesir sınırlarında bulunan Kaz Dağları’nın yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışıyla beyaza büründü.

Çanakkale’nin Yenice ilçesi ile Balıkesir’in Edremit ilçesi arasında kalan bölgede etkili olan mevsimin ilk kar yağışıyla Kaz Dağları’nın yeşil bitki örtüsü beyaza büründü. Hava sıcaklığının eski 5 dereceye kadar düştüğü Kaz Dağları, doğa meraklılarının da ilgisini çekti.

Dalaksuyu, Endez Çeşme ve Tavşanoynağı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

(MS