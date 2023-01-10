Kaz Dağları’ndaki örtü yangını kontrol altına alındı, 80 hektar alan zarar gördü

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları’nda ormanlık alanda yaklaşık 11 saattir devam eden örtü yangını kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alan içindeki 80 hektar örtü alanı yanarak küle döndü.

Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar ile Evciler köyü arasındaki Uzunoluk ve Kobaklı mevkiinde dün akşam saat 23.00 sıralarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Bölgeye çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personel ile çevre belediye ve kurumlara ait ekipler yönlendirildi. Örtü yangınını kontrol altına almak için çevre illerden takviye ekipler geldi.

Kontrol altına alındı

Bayramiç ilçesi sınırları içerisinde kalan Kaz Dağları’nda ormanlık alanda yaklaşık 11 saattir devam eden örtü yangını ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Yangında ormanlık alan içindeki 80 hektar örtü alanı küle döndü.