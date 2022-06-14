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Kayseri’de yağış etkili oldu

Kayseri’de sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerde sele neden oldu. Develi ilçesinde yollar göle dönerken, Yeşilhisar ilçesinde ise sele kapılan 2 çoban kurtarıldı, 60 koyun ise telef oldu.

Çevre 14.06.2022, 18:07
Kayseri’de yağış etkili oldu

Kayseri’de sağanak yağış etkili olurken bazı bölgelerde sele neden oldu. Develi ilçesinde yollar göle dönerken, Yeşilhisar ilçesinde ise sele kapılan 2 çoban kurtarıldı, 60 koyun ise telef oldu.

Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Develi ilçesinde yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İlçeye bağlı köylerde de yollar gölete dönerken, yollardan taşan yağmur suları vatandaşların bahçesini doldurdu.

Sele kapılan 2 çoban kurtarıldı

Öte yandan Yeşilhisar ilçesinde meydana gelen sel nedeniyle 2 çoban suya kapıldı. İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan çalışmalarda sele kapılan 2 çoban kurtarılırken 60 koyun ise telef oldu.

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