Kayseri’de sis etkili oldu: Görüş mesafesi 5 metre düştü

Kayseri’de akşam saatlerinde etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.

Kent genelinde akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Talas, Melikgazi ve Kocasinan ilçelerinin bazı mahallelerinde sis nedeniyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düşerken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü; kentte yer yer sis ve pus görülebileceği açıklamasında bulunmuştu.