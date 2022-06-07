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Kayseri’de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı

Kayseri’nin Develi ilçesinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı yollarda taşkınlar meydana gelirken, vatandaşlar araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

Çevre 07.06.2022, 19:35
Kayseri’de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı

Kayseri’nin Develi ilçesinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı yollarda taşkınlar meydana gelirken, vatandaşlar araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

İlçeye bağlı Soysallı Mahallesi’nde şiddetini arttıran yağmur yağışının ardından, yollarda su taşkınları meydana geldi. Yağışın etkisi ile bazı evlerin duvarları ve yollardaki taşlar zarar görürken, vatandaşlar da araçları ile yollarda gitmekte zorluk yaşadı. Taşkınlar nedeni ile küçük araçlar ilerlemekte zorlanınca, karayolları ekipleri de su baskını olan yerlerde yol temizleme çalışmaları yaptı.

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