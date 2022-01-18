Kayseri’de kar yağışı etkili oldu

Kayseri’de öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, kenti beyaza bürüdü.

Kayseri’de öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı ile beraber kent beyaza bürünürken, güzel manzaralar da ortaya çıktı. Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Bölge geneli aralıklı kar yağışlı, Kayseri ve Sivas’ın doğusu yer yer yoğun kar yağışlı, geçeceği tahmin ediliyor” denildi.