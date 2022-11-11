Kaynaşlı depremin izlerini siliyor

DÜZCE (İHA) – 1999 Düzce Depremi’nde en büyük hasarı alan Kaynaşlı’da, depremin izleri siliniyor. Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, depremden kalma prefabrik işyerlerinin yıl sonuna kadar kaldırılacağını söyledi.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi’nin üzerinden 23 yıl geçti. 23 yıllık süre içerisinde depremin izleri Kaynaşlı’da silinmeye devam ediyor. İlçede 800’e yakın bina yerle bir olurken, yüzlerce bina hasar aldı. İlçenin değişimi için devlet büyük destek verirken, prefabrik kalan yapılar ile ilgili belediye ekipleri çalışma başlattı. Yıl sonuna kadar prefabrik yapıların kaldırılacağını dile getiren Başkan Birol Şahin, “12 Kasım 1999 depreminde Kaynaşlı büyük bir felaketi yaşadı. 316 vatandaşımız hayatını kaybetti. Binaların yüzde 80’i hasar gördü. 800’e yakın binamız yıkıldı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum. Kaynaşlı yıkılan bir şehirdi. Toparlanma aşamasında devletin büyük bir katkısı oldu. 500 civarında konut yapıldı. Kaynaşlı’da depremden çıkartılan dersler vardı. Bu anlamda belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Kaynaşlımızda en yüksek kat sayısı 4, üzerine izin vermiyoruz. Bu konuda hassasız. Dersler çıkartarak imar, çevre düzeni alanında planlı ve projeli hareket etmeye çalışıyoruz. Eksiklerimiz var, yapacaklarımız var. Prefabrik yapılar ile ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz. 2023 yılı içerisinde depremin izlerini tamamen silmek istiyoruz. Kaynaşlımızı daha iyi bir noktaya gelmesi için çabalıyoruz” dedi.

“Kaynaşlımız eski günleri unutacak”

Depremlerden ders çıkartılması gerektiğini dile getiren Birol Şahin, “Depremi belli bir zaman sonra unutuyoruz. Depremden dersler çıkartmamız lazım. Binalarımızı daha sağlam yapacağız. Yüksek kat yapmayacağız. 23 yıl geçti, o zaman doğanlar 23 yaşında. Büyük bir imtihan, büyük bir felaketti. İnşallah böyle büyük felaketler yaşanmasın. Toplu konut anlamında 3. etap çalışmalarını başlatacağız. Konut ihtiyacını gidermek için de çalışmalarımızı yapacağız. Prefabrik işyerleri ile ilgili gerekli kolaylıkları sağlıyoruz. Eski günleri vatandaşlarımız hatırlıyor. Çok acı günlerdi. Bir çok insanımız canını, malını, işini evini kaybetti. Biz onlara destek olmak durumundayız. Kaynaşlımız eski günleri unutacak" ifadelerini kullandı.