Kaymakamdan sit alanına kaçak yapı tepkisi

Şanlıurfa’nın tarihi kümbet evleriyle ünlü ilçesi Harran’da sit alanı içerisindeki bölgelere yapılmak istenen kaçak yapılar hakkında yasal işlem başlatıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kaymakam Cihat Koç, "Gözümüzün içine soka soka. Ayıptır, yazıktır" diyerek tepki gösterdi.

Şanlıurfa’nın tarihi ve turistik ilçesi Harran’da kümbet evlerin bulunduğu sit alanına kaçak yapılar yapılmak istendi. Yapıları fark eden ilçe Kaymakamı Cahit Koç, sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını duyuran Kaymakam Koç, "Tarihin tam ortasına, gözümüzün içine soka soka. Ayıptır, yazıktır. Tespit edildi, zabıtamız ve polislerimizle mühürlendi, adli-idari işlem başlatıldı" paylaşımında bulundu.