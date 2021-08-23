Kaymakam Yılmaz, şehit Fethi Sekin’in kabrini temizledi

Elazığ’ın Baskil İlçe Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz ve kaymakamlık personelleri, şehit Fethi Sekin’in kabri ve Hacı Hasan Baba türbesi etrafında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Baskil Kaymakamı Yılmaz ve kaymakamlık personelleri İzmir Adliyesine 5 Ocak 2017’de PKK’lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin’in kabri ve Hacı Hasan Baba türbesinin bulunduğu alanda kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Fethi Sekin’in kabrine ve Hacı Hasan Baba türbesine ziyarete gelen vatandaşların daha güzel bir ortam ile karşılaşmalarını istediklerini belirten Baskil Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, ’’Bugün Baskil Kaymakamı olarak Baskil Kaymakamlığı personeli ile birlikte hem Şehit Fethi Sekin’in kabrinin etrafını hem de Hacı Hasan Baba türbesinin etrafını temizleme faaliyetinde bulunduk. Buraları hem ağaçlık hem de zararlı otlardan hem de çevreye gelen zararlı atıklardan temizleyerek burayı daha güzel bir yere çevirip daha güzel bir görünüm sağlamaya çalıştık. Amacımız bölgeye gelen ziyaretçilerin burada öyle pis görüntülerle karşılaşmaması. Etrafta oluşan bazı zararlı çevreyi kirleten şeyleri ortadan kaldırmak. Güzel bir düzenleme yaparak şehir düzenlemesiyle birlikte hem Fethi Sekin kabrimizi hem de Hacı Hasan Baba türbemizi ziyarete gelenlere güzel bir mekan sunmak. Bunun için Baskil Kaymakamlığı personeli ile birlikte Doğancık köyünde bulunan bu mekanı temizledik. Bundan sonra buraya yine ara sıra gelerek Baskil Kaymakamlığı olarak buranın temizliğini yapmayı düşünüyoruz’’ dedi.